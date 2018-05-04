Дзюдоистку Каланину объявили лучшей спортсменкой месяца в Украине

Каланина завоевала первую в своей карьере награду чемпионата Старого Света, победив на пути к европейской медали призера континентального первенства прошлого года Ирина Киндзерскую. Сейчас Каланина занимает в мировом рейтинге 11 место. Ранее в этом году она выиграла турнир серии “Гран-при” в Марокко.

Отметим, что решение по поводу победительницы в апреле было принято Экспертной комиссией НОК по определению лучшего спортсмена и тренера месяца по итогам детального анализа результатов участия украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях и после консультаций с Федерацией дзюдо Украины и тренерским штабом сборной.

Напомним, что на чемпионате Европы по дзюдо сборная Украины завоевала две бронзовые награды. Их обладательницами стали Марина Черняк (48 кг) и Елизавета Каланина (+78кг).