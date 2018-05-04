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Дзюдоїстку Каланіну оголошено кращою спортсменкою місяця в Україні

Київ • УНН

 • 8794 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Бронзова призерка чемпіонату Європи з дзюдо Єлизавета Каланіна визнана Національним олімпійським комітетом України найкращою спортсменкою країни в квітні, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Дзюдоїстку Каланіну оголошено кращою спортсменкою місяця в Україні

Каланіна виборола першу в своїй кар’єрі нагороду чемпіонату Старого Світу, перемігши на шляху до європейської медалі призерку континентальної першості минулого року Ірину Кіндзерську. Наразі Каланіна посідає в світовому рейтингу 11 місце. Раніше цього року вона виграла турнір серії “Гран-прі” в Марокко.

Відзначимо, що рішення з приводу переможниці в квітні місяці було ухвалено Експертною комісією НОК з визначення найкращого спортсмена і тренера місяця за підсумками детального аналізу результатів участі українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях та після консультацій з Федерацією дзюдо України і тренерським штабом збірної.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з дзюдо збірна України виборола дві бронзові нагороди. Їх володарками стали Марина Черняк (48 кг) і Єлизавета Каланіна (+78кг).

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