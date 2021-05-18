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Звонят врачи и просят не поддерживать отставку Степанова – заместитель профильного комитета Рады

Киев • УНН

 • 15714 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Оксана Дмитриева в эфире телеканала “НАШ” рассказала, что ей поступают массовые звонки врачей с просьбой не поддерживать отставку министра здравоохранения Максима Степанова, передает УНН.

Звонят врачи и просят не поддерживать отставку Степанова – заместитель профильного комитета Рады

Цитата:

“Я сама - врач, замглавы комитета здоровья и нации и часто езжу по регионам, общаюсь с врачами. Когда они узнали, что планируется отставка министра здравоохранения, все начали обращаться ко мне с просьбами не поддерживать эту отставку. Вчера я смотрела социологический опрос: 55% украинцев не считают необходимым менять действующего министра. Хочу напомнить, что мы прошли две волны коронавируса не хуже многих европейских стран, увеличили количество коек с кислородом в несколько раз, показали, что система может бороться с такими вызовами”, — рассказала Дмитриева.

Детали

Народный депутат также сообщила, что регулярно находясь в Минздраве, наблюдает профессиональный системный подход команды ведомства в работе.

“Кроме вакцин по борьбе с коронавирусом, налаживается процесс с закупками и поставками лекарств, активно развивается трансплантация, запущен проект аэромедицинской эвакуации. К тому же, приоритетом в работе всегда оставались врачи, улучшения условий их работы и повышение зарплаты. Идет системная работа”, — подчеркнула она.

Дмитриева уверена, что народные депутаты должны услышать в первую очередь медиков.

“Мы должны в первую очередь услышать всех медиков, все медицинское сообщество о том, что они просят. Потому что это их профильный министр и им с ним работать”, — уверена она.

Контекст

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации из источников УНН, Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Шмыгаля, из-за чего он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Отставку Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко парламент рассмотрит сегодня, 18 мая.

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