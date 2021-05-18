Дзвонять лікарі і просять не підтримувати відставку Степанова - заступник профільного комітету Ради

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"Я сама - лікар, заступник голови комітету здоров'я і нації і часто їжджу по регіонах, спілкуюся з лікарями. Коли вони дізналися, що планується відставка міністра охорони здоров'я, усі почали звертатися до мене з проханнями не підтримувати цю відставку. Учора я дивилася соціологічне опитування: 55% українців не вважають за необхідне змінювати чинного міністра. Хочу нагадати, що ми пройшли дві хвилі коронавірусу не гірше багатьох європейських країн, збільшили кількість ліжок з киснем в кілька разів, показали, що система може боротися з такими викликами", - розповіла Дмитрієва.

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Народний депутат також повідомила, що регулярно, перебуваючи в Міністерстві охорони здоров'я, спостерігає професійний системний підхід команди відомства в роботі.

"Окрім вакцин щодо боротьби з коронавірусом, налагоджується процес із закупівлями і поставками ліків, активно розвивається трансплантація, запущений проект аеромедичної евакуації. До того ж, пріоритетом у роботі завжди залишалися лікарі, поліпшення умов їхньої роботи і підвищення зарплати. Йде системна робота", - підкреслила вона.

Дмитрієва впевнена, що народні депутати повинні почути передусім медиків.

"Ми повинні в першу чергу почути всіх медиків, вся медична спільнота про те, що вони просять. Тому що це їх профільний міністр, і їм з ним працювати", - впевнена вона.

Контекст

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що в парламент надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією з джерел УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Шмигаля, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Відставку Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка парламент розгляне сьогодні, 18 травня.