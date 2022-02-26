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Джонсон обратился к россиянам

Джонсон обратился к россиянам

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к русским на русском языке из-за войны против Украины. Видео он опубликовал в своем Тwitter, передает УНН.

Цитата

“Я не верю, что эта война ведется от вашего имени”, — обратился он к россиянам.

Детали

Затем премьер обратился к украинцам на украинском языке: "миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине”.

По словам Джонсона, события, которые разворачиваются на улицах и полях Украины, есть не что иное, как трагедия.

“Убивают храбрых молодых солдат и невинных мирных жителей, городами грохочут танки, с неба безразборно сыпятся ракеты”, — отметил он.

Напомним

Режиссер Дэвид Линч обратился к Путину.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.

To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.

This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine.pic.twitter.com/ijbAAb8G67

— Boris Johnson (@BorisJohnson)February 25, 2022

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