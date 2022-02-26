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Джонсон звернувся до росіян

Джонсон звернувся до росіян

Київ • УНН

 • 293925 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до росіян російською мовою через війну проти України. Відео він опублікував у своєму Тwitter, передає УНН.

Цитата

“Я не верю, що эта война ведется от вашего имени”, — звернувся він до росіян.

Деталі

Потім прем’єр звернувся до українців українсьою мовою: “Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні”.

За словами Джонсона, події, які розгортаються на вулицях і полях України, є не що інше, як трагедія.

“Вбивають хоробрих молодих солдатів і невинних мирних жителів, містами гуркочуть танки, з неба безрозбірно сипляться ракети”, — зазначив він.

Нагадаємо 

Режисер Девід Лінч звернувся до Путіна.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.

To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.

This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

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