Джемилев: защита прав человека в Крыму невозможна, пока продолжается оккупация

"Если говорить о формах, возможностях защиты прав людей в оккупированных территориях, я однозначно могу сказать, что это невозможно. Пока там существует оккупация, никакие меры не могут защитить права людей", - убежден М.Джемилев.

Также он отметил, что люди на полуострове в отчаянии и ждут от украинской стороны любых действий, которые хотя бы дали им моральное удовлетворение от того, что кто-то что-то делает для защиты их прав.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма хочет создать альтернативный Меджлис.