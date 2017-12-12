Джемилев: защита прав человека в Крыму невозможна, пока продолжается оккупация

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95978 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101439 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101806 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115570 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103047 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105657 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112557 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117217 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123036 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Джемилев: защита прав человека в Крыму невозможна, пока продолжается оккупация

Джемилев: защита прав человека в Крыму невозможна, пока продолжается оккупация

Киев  •  УНН

 • 9567 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пока будет продолжаться оккупация Крыма, никакие меры не помогут защитить права людей. Об этом сказал на брифинге Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о формах, возможностях защиты прав людей в оккупированных территориях, я однозначно могу сказать, что это невозможно. Пока там существует оккупация, никакие меры не могут защитить права людей", - убежден М.Джемилев.

Также он отметил, что люди на полуострове в отчаянии и ждут от украинской стороны любых действий, которые хотя бы дали им моральное удовлетворение от того, что кто-то что-то делает для защиты их прав.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма хочет создать альтернативный Меджлис.

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