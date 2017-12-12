Джемилев: защита прав человека в Крыму невозможна, пока продолжается оккупация
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пока будет продолжаться оккупация Крыма, никакие меры не помогут защитить права людей. Об этом сказал на брифинге Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНН.
"Если говорить о формах, возможностях защиты прав людей в оккупированных территориях, я однозначно могу сказать, что это невозможно. Пока там существует оккупация, никакие меры не могут защитить права людей", - убежден М.Джемилев.
Также он отметил, что люди на полуострове в отчаянии и ждут от украинской стороны любых действий, которые хотя бы дали им моральное удовлетворение от того, что кто-то что-то делает для защиты их прав.
Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма хочет создать альтернативный Меджлис.