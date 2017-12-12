Джемілєв: захист прав людини в Криму неможливий, поки триває окупація
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Поки триватиме окупація Криму, ніякі заходи не допоможуть захистити права людей. Про це сьогодні сказав на брифінгу Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити про форми, можливості захисту прав людей в окупованих територіях, я однозначно можу сказати, що це неможливо. Поки там існує окупація, ніякі заходи не можуть захистити права людей”, — переконаний М.Джемілєв.
Також він наголосив, що люди на півострові у відчаї і чекають від української сторони будь-яких дій, які хоча б дали їм моральне задоволення того, що хтось щось робить для захисту їхніх прав.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму хоче створити альтернативний Меджліс.