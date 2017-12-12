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Джемілєв: захист прав людини в Криму неможливий, поки триває окупація

Київ • УНН

 • 9569 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Поки триватиме окупація Криму, ніякі заходи не допоможуть захистити права людей. Про це сьогодні сказав на брифінгу Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає кореспондент УНН.

“Якщо говорити про форми, можливості захисту прав людей в окупованих територіях, я однозначно можу сказати, що це неможливо. Поки там існує окупація, ніякі заходи не можуть захистити права людей”, — переконаний М.Джемілєв.

Також він наголосив, що люди на півострові у відчаї і чекають від української сторони будь-яких дій, які хоча б дали їм моральне задоволення того, що хтось щось робить для захисту їхніх прав.

Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму хоче створити альтернативний Меджліс.

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