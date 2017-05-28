Дж. Маттис считает, что Д.Трамп открыт для мнений относительно Парижского соглашения по климату

"Конечно, обсуждения нашей политики по данному вопросу продолжается. Я присутствовал на некоторых дискуссиях в Брюсселе, в ходе которых поднималась тема климатических изменений, и президент был открыт. Ему было интересно, почему другие страны занимают ту позицию, которую занимают", - сказал глава Пентагона.

"Я достаточно уверен в том, что президент придерживается открытых взглядов по этому вопросу и учитывает все за и против", - резюмировал Дж. Маттис.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 Парижская хартия должна прийти на смену Киотскому протоколу. Текст соглашения был согласован на 21-й Конференции участников UNFCCC в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 Председатель конференции Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, отметил, что этот "амбициозный и сбалансированный" план был "исторической поворотной точкой" в цели уменьшения темпов глобального потепления. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ , который снимает ограничения, введенные экс-президентом Бараком Обамой и направленные на борьбу с изменением климата.