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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дж. Маттис считает, что Д.Трамп открыт для мнений относительно Парижского соглашения по климату

Киев • УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп принимает во внимание различные мнения относительно участия страны в Парижском соглашении по климату. Об этом рассказал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Маттис, сообщает УНН со ссылкой на CBS.

 

Дж. Маттис считает, что Д.Трамп открыт для мнений относительно Парижского соглашения по климату

"Конечно, обсуждения нашей политики по данному вопросу продолжается. Я присутствовал на некоторых дискуссиях в Брюсселе, в ходе которых поднималась тема климатических изменений, и президент был открыт. Ему было интересно, почему другие страны занимают ту позицию, которую занимают", - сказал глава Пентагона.

"Я достаточно уверен в том, что президент придерживается открытых взглядов по этому вопросу и учитывает все за и против", - резюмировал Дж. Маттис.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 Парижская хартия должна прийти на смену Киотскому протоколу. Текст соглашения был согласован на 21-й Конференции участников UNFCCC в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 Председатель конференции Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, отметил, что этот "амбициозный и сбалансированный" план был "исторической поворотной точкой" в цели уменьшения темпов глобального потепления. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ , который снимает ограничения, введенные экс-президентом Бараком Обамой и направленные на борьбу с изменением климата.

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