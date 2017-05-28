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Дж. Меттіс вважає що Д.Трамп відкритий для думок щодо Паризької угоди по клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп бере до уваги різні думки щодо участі країни в Паризькій угоді з клімату. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс, повідомляє УНН посилаючись на CBS.

 

Дж. Меттіс вважає що Д.Трамп відкритий для думок щодо Паризької угоди по клімату

"Звичайно, обговорення нашої політики з даного питання триває. Я був присутній на деяких дискусіях в Брюсселі, в ході яких піднімалася тема кліматичних змін, і президент був відкритий. Йому було цікаво, чому інші країни займають ту позицію, яку займають ", - сказав глава Пентагону.

"Я досить впевнений в тому, що президент дотримується відкритих поглядів з цього питання і враховує всі за і проти", - резюмував Дж. Меттіс.

Паризька угода - угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. Паризька хартія має прийти на зміну Кіотському протоколу. Текст угоди було погоджено на 21-й Конференції учасників UNFCCC в Парижі та прийнято консенсусом 12 грудня 2015. Голова конференції Лоран Фабіус, міністр іноземних справ Франції, зазначив, що цей "амбітний і збалансований" план був "історичною поворотною точкою" у меті зменшення темпів глобального потепління. Угода вступила в силу 4 листопада 2016 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який знімає обмеження, введені екс-президентом Бараком Обамою і спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

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