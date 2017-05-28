Дж. Меттіс вважає що Д.Трамп відкритий для думок щодо Паризької угоди по клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп бере до уваги різні думки щодо участі країни в Паризькій угоді з клімату. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс, повідомляє УНН посилаючись на CBS.
"Звичайно, обговорення нашої політики з даного питання триває. Я був присутній на деяких дискусіях в Брюсселі, в ході яких піднімалася тема кліматичних змін, і президент був відкритий. Йому було цікаво, чому інші країни займають ту позицію, яку займають ", - сказав глава Пентагону.
"Я досить впевнений в тому, що президент дотримується відкритих поглядів з цього питання і враховує всі за і проти", - резюмував Дж. Меттіс.
Паризька угода - угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. Паризька хартія має прийти на зміну Кіотському протоколу. Текст угоди було погоджено на 21-й Конференції учасників UNFCCC в Парижі та прийнято консенсусом 12 грудня 2015. Голова конференції Лоран Фабіус, міністр іноземних справ Франції, зазначив, що цей "амбітний і збалансований" план був "історичною поворотною точкою" у меті зменшення темпів глобального потепління. Угода вступила в силу 4 листопада 2016 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який знімає обмеження, введені екс-президентом Бараком Обамою і спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.