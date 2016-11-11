Дж.Керри прибыл с визитом в Антарктику
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Госсекретарь США Джон Керри прибыл с визитом в Антарктику, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что Дж.Керри стал самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим эту южную полярную область.
Ожидается, что Дж.Керри посетит американскую станцию Мак-Мердо, затем отправится на научно-исследовательскую станцию США на Южном полюсе, где проведет около двух часов.
Также госсекретарь планирует встретиться с учеными, чтобы "лучше понять, как влияет изменение климата на Антарктику".
Будучи опытным пилотом, большую часть перелета из Новой Зеландии госсекретарь провел в кабине летчиков.