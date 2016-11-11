Дж.Керрі прибув з візитом до Антарктики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Держсекретар США Джон Керрі прибув з візитом до Антарктики, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що Дж.Керрі став найбільш високопоставленим американським офіційним обличчям, який відвідав цю південну полярну область.
Очікується, що Дж.Керрі відвідає американську станцію Мак-Мердо, потім вирушить на науково-дослідну станцію США на Південному полюсі, де проведе близько двох годин.
Також держсекретар планує зустрітися з науковцями, щоб "краще зрозуміти, як впливає зміна клімату на Антарктику".
Будучи досвідченим пілотом, більшу частину перельоту з Нової Зеландії держсекретар провів в кабіні льотчиків.