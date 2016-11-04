Дж.Керри первым из госсекретарей США посетит Антарктиду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Джон Керри первым из госсекретарей США посетит Антарктиду. Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепартамента, передает УНН со ссылкой на Associated press.
Сообщается, что на следующей неделе Дж.Керри посетит крупнейшую научно-исследовательскую станцию США Мак-Мердо, остров Росса, а также постоянно обитаемую станцию Амундсен-Скотт.
Во время визита Дж.Керри обсудит с учеными проблемы изменения климата и вопросы экологии.