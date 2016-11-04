Дж.Керри первым из госсекретарей США посетит Антарктиду

Сообщается, что на следующей неделе Дж.Керри посетит крупнейшую научно-исследовательскую станцию ​​США Мак-Мердо, остров Росса, а также постоянно обитаемую станцию ​​Амундсен-Скотт.

Во время визита Дж.Керри обсудит с учеными проблемы изменения климата и вопросы экологии.