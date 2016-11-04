Дж.Керрі першим з держсекретарів США відвідає Антарктиду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Джон Керрі першим з держсекретарів США відвідає Антарктиду. Про це повідомив офіційний представник американського Держдепартаменту, передає УНН із посиланням на Associated press.
Повідомляється, що на наступному тижні Дж.Керрі відвідає найбільшу науково-дослідну станцію США Мак-Мердо, острів Росса, а також постійно населену станцію Амундсен-Скотт.
Під час візиту Дж.Керрі обговорить з вченими проблеми зміни клімату і питання екології.