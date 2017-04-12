Дж.Буффон: неудача "ПСЖ" напоминает нам, что дело еще не сделано

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103289 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158624 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117373 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117108 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112902 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104533 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107142 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103629 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154138 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дж.Буффон: неудача "ПСЖ" напоминает нам, что дело еще не сделано

Дж.Буффон: неудача "ПСЖ" напоминает нам, что дело еще не сделано

Киев  •  УНН

 • 11572 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Многолетний страж ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о подхода своего клуба в четвертьфинальной игры Лиги чемпионов с "Барселоной" и напомнил об историческом камбэк каталонцев в противостоянии с "ПСЖ", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Я здесь для того, чтобы отражать мячи, это моя работа. Играю в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права быть здесь. Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С первых минут играли без страха. Неудача "ПСЖ" напоминает нам, что дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу. Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете ", - отметил итальянский голкипер.

Зато автор дубля, нападающий "Ювентуса" Дибала остался полностью довольным первой встречей: "Мы провели замечательную встречу, вытеснив максимум из созданных нами моментов. Это бесспорно отличный результат. Всегда мечтал о таких матчах в детстве. Мы очень уверенно играем, но расслабляться нельзя - на "Камп Ноу" будет очень и очень трудно. Впрочем, у нас отличная команда, и мы вправе ехать туда с надеждой ".

Напомним, что "Ювентус" начал четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов домашней победой над "Барселоной" со счетом 3: 0.

Украинские Национальные Новости

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