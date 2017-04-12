Дж.Буффон: неудача "ПСЖ" напоминает нам, что дело еще не сделано

"Я здесь для того, чтобы отражать мячи, это моя работа. Играю в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права быть здесь. Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С первых минут играли без страха. Неудача "ПСЖ" напоминает нам, что дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу. Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете ", - отметил итальянский голкипер.

Зато автор дубля, нападающий "Ювентуса" Дибала остался полностью довольным первой встречей: "Мы провели замечательную встречу, вытеснив максимум из созданных нами моментов. Это бесспорно отличный результат. Всегда мечтал о таких матчах в детстве. Мы очень уверенно играем, но расслабляться нельзя - на "Камп Ноу" будет очень и очень трудно. Впрочем, у нас отличная команда, и мы вправе ехать туда с надеждой ".

Напомним, что "Ювентус" начал четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов домашней победой над "Барселоной" со счетом 3: 0.