Дж.Буффон: невдача "ПСЖ" нагадує нам, що справу ще не зроблено

“Я тут для того, щоб відбивати м’ячі, це моя робота. Граю у відмінній команді. Відчуваю, я повинен доводити, що все ще заслуговую права бути тут. Найбільше мені сподобався наш настрій, підхід до гри . З перших хвилин грали без страху. Невдача „ПСЖ“ нагадує нам, що справу ще не зроблено, але у нас хороші шанси на загальну перемогу. Абсолютно точно можу сказати, що не проміняю своїх захисників ні на кого на світі,” — наголосив італійський голкіпер.

Натомість автор дубля, нападник “Ювентуса” Пауло Дібала залишився повністю задоволеним першою зустріччю: “ми провели чудову зустріч, витиснувши максимум зі створених нами моментів. Це безперечно відмінний результат. Завжди мріяв про такі матчі в дитинстві. Ми дуже впевнено граємо, але розслаблятися не можна — на „Камп Ноу“ буде дуже і дуже важко. Втім, у нас відмінна команда, і ми маємо право їхати туди з надією”.

Нагадаємо, що “Ювентус” розпочав чвертьфінальну стадію Ліги чемпіонів домашньою перемогою над “Барселоною” з результатом 3:0.