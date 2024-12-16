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Двух подростков задержали за подрыв взрывчатки возле полиции в Харькове - СБУ

Двух подростков задержали за подрыв взрывчатки возле полиции в Харькове - СБУ

Киев  •  УНН

 • 4992 просмотра

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В Харькове задержали 15-летних парня и девушку, которые по заданию рф взорвали взрывные устройства возле двух райотделов полиции. Подростков завербовали через Телеграм, обещая «легкие» деньги.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали несовершеннолетних агентов рф, которые взорвали взрывчатки вблизи двух райотделов полиции в Харькове, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины. По данным следствия, выполняя задание оккупантов 8 и 9 декабря 2024 года эти фигуранты взорвали взрывные устройства возле отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. В результате событий никто не пострадал", - сообщили в спецслужбе в соцсетях.

Контрразведка СБУ, как указано, разоблачила обоих злоумышленников "по горячим следам". "Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра - парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Телеграм-каналы по поиску "легких" денег", - сообщили в СБУ.

"Установлено, что фигуранты действовали отдельно друг от друга и каждый выполнял "свой" теракт, но по инструкции общего куратора из рф. Так, для выполнения "своего" задания юноша собственноручно подготовил самодельную взрывчатку. Для этого ему были предоставлены подробные инструкции, в частности, чтобы он начинил взрывное устройство металлическими шариками и установил внутрь детонатор для дистанционной активации. Девушка же забрала уже готовую взрывчатку из тайника", - рассказали в СБУ.

Затем каждый из фигурантов, как отметили в СБУ, "самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в контейнерах для мусора вблизи отделений полиции".

Также указано, что рядом с этими зданиями злоумышленники скрыто установили мобильные телефоны, через которые враг осуществлял дистанционно детонацию и фиксировал на видео последствия подрывов.

"По имеющимся данным, через эти взрывы агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе", - отметили в СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение особо тяжкого преступления.

СБУ задержала в Харькове агентов рф, которые готовили теракты18 нояб. 2024, 08:09 • 16709 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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