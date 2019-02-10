Двое военнопленных моряков получили звание лейтенанта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Захваченные в плен Российской Федерацией возле Керченского пролива моряки Богдан Головаш и Владислав Костышин получили звание "лейтенант". Об этом сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Теплые приветствия 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин", - написал президент.
По его словам, лейтенантские погоны и кортики моряков ждут их дома.
Как сообщал УНН, Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит апелляционные жалобы на постановление Лефортовского райсуда Москвы о продлении срока содержания под стражей двенадцати военнопленных моряков 12 и 13 февраля.
Ранее апелляционный суд в Москве оставил под стражей четырех украинских военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, впоследствии их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.