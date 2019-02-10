Двое военнопленных моряков получили звание лейтенанта

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64793 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86294 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131488 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130975 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130204 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125218 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161509 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Двое военнопленных моряков получили звание лейтенанта

Двое военнопленных моряков получили звание лейтенанта

Киев  •  УНН

 • 11071 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Захваченные в плен Российской Федерацией возле Керченского пролива моряки Богдан Головаш и Владислав Костышин получили звание "лейтенант". Об этом сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Теплые приветствия 26 курсантам выпускного курса Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Среди выпускников - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин", - написал президент.

По его словам, лейтенантские погоны и кортики моряков ждут их дома.

Как сообщал УНН, Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит апелляционные жалобы на постановление Лефортовского райсуда Москвы о продлении срока содержания под стражей двенадцати военнопленных моряков 12 и 13 февраля.

Ранее апелляционный суд в Москве оставил под стражей четырех украинских военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, впоследствии их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Украинские Национальные Новости

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