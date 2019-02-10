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Двоє військовополонених моряків отримали звання лейтенанта

Двоє військовополонених моряків отримали звання лейтенанта

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Захоплені в полон Російською Федерацією біля Керченської протоки моряки Богдан Головаш та Владислав Костишин отримали звання "лейтенант". Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Найтепліші вітання 26 курсантам випускного курсу Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" з отриманням звання "лейтенант" та військово-морських кортиків. Серед випускників - захоплені в полон РФ курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин", - написав Президент.

За його словами, лейтенантські погони та кортики моряків чекають на них вдома.

Як повідомляв УНН, Апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне апеляційні скарги на постанову Лефортовського райсуду Москви щодо продовження строку утримання під вартою дванадцятьох військовополонених моряків 12 та 13 лютого.

Раніше апеляційний суд у Москві залишив під вартою чотирьох українських військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, згодом їх перемістили до Москви, де арешт продовжили до кінця квітня.

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