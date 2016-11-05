Двое военных погибли из-за детонации боеприпаса, начато расследование - Минобороны

"... По предварительным выводам специалистов, причиной трагедии, приведшей к гибели двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины, стала детонация боеприпаса в канале ствола", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на основании приказа Министерства обороны Украины, с целью выяснения причин и обстоятельств трагедии назначено служебное расследование, которое проводит Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

"Решением начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины создана специальная комиссия, которая сейчас работает на месте происшествия. Выводы по результатам служебного расследования будут доведены до общественности и обнародованы в СМИ", - сообщили в Минобороны.