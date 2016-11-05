Двоє військових загинули через детонацію боєприпаса, розпочато розслідування - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За фактом загибелі двох військовослужбовців в районі проведення антитерористичної операції у ніч з 1 на 2 листопада проводиться службове розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"...за попередніми висновками фахівців, причиною трагедії, що призвела до загибелі двох військовослужбовців Збройних Сил України, стала детонація боєприпаса у каналі ствола", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також відзначили, що на підставі наказу Міністерства оборони України, з метою з’ясування причин та обставин трагедії призначено службове розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.
"Рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України створено спеціальну комісію, яка наразі працює на місці події. Висновки за результатами службового розслідування будуть доведені до громадськості та оприлюднені в ЗМІ", - повідомили у Міноборони.