Двое украинский вошли в десятку лучших боксеров "хэвивейта" по мощности нокаутов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Всемирный боксерский совет (WBC) определила список самых грозных панчеров за последние 50 лет в супертяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на WBC.
В рейтинг Всемирного боксерского совета вошли боксеры, чаще всего выигрывали свои поединки нокаутом.
На вершине генерации разместился американец Деонтей Уайлдер, сразу за ним идет Виталий Кличко. Тройку замкнул легендарный Майк Тайсон. Далее места получили Джошуа и Джордж Форман.
Вторую пятерку открыл Владимир Кличко. Позади него оказались: Херби Хайд, Джо Фрейзер, Леннокс Льюис и Риддик Боу.
Автор рейтинга заметил, что данный список не обязательно отражает лучших боксеров по всем показателям, а только тех бойцов, которые владели большей мощностью при нокауте.
Добавим, Виталий Кличко за карьеру получил 41 победу нокаутом. В его брата этот показатель равен 54.