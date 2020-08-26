Двоє українців увійшли до десятки кращих боксерів "хевівейту" за потужністю нокаутів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила список найбільш грізних панчерів за останні 50 років в суперважкій вазі, повідомляє УНН з посиланням на WBC.
У рейтинг Всесвітньої боксерської ради увійшли боксери, які найчастіше вигравали свої поєдинки нокаутом.
На вершині генерації розмістився американець Деонтей Вайлдер, одразу за ним йде Віталій Кличко. Трійку замкнув легендарний Майк Тайсон. Далі місця отримали Ентоні Джошуа та Джордж Форман.
Другу п’ятірку відкрив Володимир Кличко. Позаду нього опинилися: Хербі Хайд, Джо Фрейзер, Леннокс Льюїс та Ріддік Боу.
Автор рейтингу зауважив, що даний список необов’язково відображає кращих боксерів за всіма показниками, а тільки тих бійців, які володіли найбільшою потужністю при нокаутах.
Додамо, Віталій Кличко за кар’єру здобув 41 перемогу нокаутом. У його брата цей показник дорівнює 54.