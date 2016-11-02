Двое украинских военных погибли, пятеро ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, пятеро бойцов получили ранения. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
За минувшие сутки в результате боевых действий два украинских военнослужащих погибли, и пятеро получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов", - сказал он.