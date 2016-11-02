Двоє українських військових загинули, п'ятьох поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинули двоє український військовослужбовців, п'ятеро бійців зазнали поранень. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
За минулу добу внаслідок бойових дій два українські військовослужбовці загинули, і п’ятеро отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - сказав він.
Нагадаємо, протягом минулої доби, з 1 на 2 листопада, бойовики 37 разів відкрили вогонь по українських позиціях.