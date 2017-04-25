Двое украинских "данкеров" выступят на ЧМ по баскетболу 3х3

Чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет с 17 по 21 июня во французском Нанте.

Стоит отметить, что Д.Кривенко победил в конкурсе данков на последнем чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Китае.

Заметим, что на планетарном первенстве также выступать мужская и женская национальные сборные Украины.

Как сообщал УНН, В.Поддубченко стал победителем конкурса слэм-данков 3x3 World Tour, который проходил в Абу-Даби.