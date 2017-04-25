Двоє українських "данкерів" виступатимуть на ЧС з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Українські "данкери" Дмитро Кривенко "Smoove" та Вадим Поддубченко "Miller" виступлять на конкурсах слем-данків чемпіонаті світу з баскетболу 3х3, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 відбудеться з 17 по 21 червня у французькому Нанті.
Варто відзначити, що Д.Кривенко переміг у конкурсі данків на останньому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 у Китаї.
Зауважимо, що на планетарній першості також виступатимуть чоловіча та жіноча національні збірні України.
Як повідомляв УНН, В.Поддубченко став переможцем конкурсу слем-данків 3x3 World Tour, що проходив в Абу-Дабі.