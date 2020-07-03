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Двое украинок попали в топ-10 лучших футболисток мира

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КИЕВ. 3 июля. УНН. По итогам голосования портала "Futebol Feminino Alternativo" определились топ-50 лучших футболисток мира, передает УНН со ссылкой на Всеукраинскую Ассоциацию женского футбола (ВАЖФ).

В июне основатель портала “Futebol Feminino Alternativo”, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго запустил голосования всех болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.

Среди 250 претенденток были и две украинские спортсменки, а именно полузащитница Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.

В результате Овдийчук разместилась на 7-й строчке, а Апанащенко — на восьмой.

Овдийчук на данный момент защищает цвета женской команды мадридского “Атлетико” и сборной Украины, тогда как Апанащенко является игроком харьковского “Жилстрой-1” и капитаном украинской национальной команды.

Добавим, что во главе генерации оказалась представительница сборной Замбии Барбара Банда, которая выиграла борьбу у представительницы Нидерландов Джилл Рорд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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