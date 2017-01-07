Двое украинок попали в очковую зону в биатлонной гонке преследования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На трассе немецкого Оберхоф (Германия) состоялась женская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент УНН.
Победу в соревнованиях завоевала француженка Мари Дорен Абер (1 + 0 + 0 + 1 штрафных круга). Время победительницы 34: 33,3 минуты. На 38,8 секунды отстала от француженки лидер общего зачета чешка Габриэла Коукалова (0 + 0 + 1 + 2). Бронзовым призером стала финская спортсменка Кайса Макаряйнен (1 + 0 + 1 + 2) +1: 19.1 мин.
Лучшей среди украинок была Юлия Джима - 15 ступень (0 + 0 + 2 + 3) +3: 19,9. Также в очковую зону попала Анастасия Меркушина (1 + 3 + 1 + 1) +4: 43.1.
Юлия Журавок пришла к финишу лишь 47-й.
Стоит отметить, что капитан сборной Украины Елена Пидгрушная снялась с гонки после четвертого огневого рубежа.
Напомним, что четвертый этап Кубка мира завершится завтра двумя масс-стартами, которые начнутся в 12:30.