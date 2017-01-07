Двоє українок потрапили до очкової зони в біатлонній гонці переслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На трасі німецького Обергофу (Німеччина) відбулася жіноча гонка переслідування в рамках четвертого етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє кореспондент УНН.
Перемогу в змаганнях виборола француженка Марі Дорен Абер (1+0+0+1 штрафні кола). Час переможниці 34:33,3 хвилини. На 38,8 секунди відстала від француженки лідер загального заліку чешка Габріела Коукалова (0+0+1+2). Бронзовою призеркою стала фінська спортсменка Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:19,1 хв.
Найкращою серед українок була Юлія Джима – 15 сходинка (0+0+2+3) +3:19,9. Також до очкової зони потрапила Анастасія Меркушина (1+3+1+1) +4:43,1.
Юлія Журавок дійшла до фінішу лише 47-ю.
Варто відзначити, що капітан збірної України Олена Підгрушна знялася з перегонів після четвертого вогневого рубежу.
Нагадаємо, що четвертий етап Кубку світу завершиться завтра двома мас-стартами, які розпочнуться о 12:30.