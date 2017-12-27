Двое теннисистов из Украины будут выступать в квалификации "AUS Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Организаторы Открытого чемпионата Австралии-2018 (AUS Open) опубликовали заявочные листы квалификации турнира, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В мужском квалификационном турнире выступит Сергей Стаховский, в женском — Даяна Ястремская.
Зато Ангелина Калинина пропустит Первый Шлем сезона: киевлянка в январе заявлена в серии турниров ITF в США.
Заметим, что одной из претенденток на “wild card” в квалификации является Марта Костюк, которая выиграла в прошлом году Открытый чемпионат Австралии среди юниоров.
Напомним, что сразу пятеро украинцев попали в основную сетку Австралиан Оупен.