Двоє тенісистів з України виступатимуть у кваліфікації "AUS Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Організатори Відкритого чемпіонату Австралії-2018 (AUS Open) опублікували заявочні листи кваліфікації турніру, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У чоловічому кваліфікаційному турнірі виступить Сергій Стаховський, в жіночому — Даяна Ястремська.
Натомість Ангеліна Калініна пропустить Перший Шолом сезону: киянка в січні заявлена в серії турнірів ITF в США.
Зауважимо, що однією з претенденток на “wild card” в кваліфікацію є Марта Костюк, яка виграла в минулому році Відкритий чемпіонат Австралії серед юніорів.
Нагадаємо, що відразу п’ятеро українців потрапили до основної сітки Австраліан Оупен.