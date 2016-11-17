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Двое сотрудниц банка в Херсонской области присвоили почти полмиллиона гривен

Двое сотрудниц банка в Херсонской области присвоили почти полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 9380 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Херсонской области работники отдела противодействия киберпреступности разоблачили двух сотрудниц банковского учреждения, которые присвоили почти 500 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Херсонской области.

В полицию обратилось руководство одного из банковских учреждений, расположенного в Херсоне. Финансисты сообщили, что со счета банка исчезла большая сумма денег.

В ходе осуществления оперативных мероприятий внимание полицейских привлекли две сотрудницы центрального управления этого банка. Обе женщины (в возрасте 32 и 36 лет) работали в банке главными экономистами в отделе сопровождения кредитов малого и корпоративного бизнеса. Правоохранители выяснили, что женщины, используя личные учетные записи и уникальный код доступа к программному обеспечению, внесли корректировки в параметры счетов, изменили название владельца и перечислили почти 500 тыс. гривен на подставное лицо.

Полицейские установили, что указанные действия невозможно выполнить без знания соответствующих паролей, ключа, который хранится на смарт-карте, и знания РИН-кода доступа к ним. Незаконный перевод средств был сделан с использованием необходимых данных, которые принадлежали работницам.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по признакам ч.1 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.

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