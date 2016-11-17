Двоє співробітниць банку на Херсонщині привласнили майже півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Херсонщині працівники відділу протидії кіберзлочинам викрили двох співробітниць банківської установи, які привласнили майже 500 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Херсонській області.
До поліції звернулося керівництво однієї з банківських установ, розташованої у Херсоні. Фінансисти повідомили, що з рахунку банку зникла велика сума грошей.
В ході здійснення оперативних заходів увагу поліцейських привернули дві співробітниці центрального управління цього банку. Обидві жінки (віком 32 та 36 років) працювали в банку головними економістами у відділі супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу. Правоохоронці з’ясували, що жінки, використовуючи особисті облікові записи та унікальний код доступу до програмного забезпечення, внесли корегування в параметри рахунків, змінили назви власника і перерахували майже 500 тисяч гривень на підставну особу.
Поліцейські встановили, що вказані дії неможливо було виконати без знання відповідних паролів, ключа, який зберігається на смарт-карті, та знання РІН-коду доступу до них. Незаконний перерахунок коштів був зроблений з використанням необхідних даних, які належали працівницям.
Наразі за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК україни.