Двое подростков сбежали из школы-интерната в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Двое подростков сбежали из школы-интерната в Запорожской области. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В Запорожской области вчера, 2 декабря, начато досудебное расследование по п.1 ч.2. статья 115 УК Украины по факту пропажи без вести двух подростков 2001 года рождения.
Отмечено, дети самовольно покинули школу-интернат и не вернулись. Ранее подростки уже делали так, но всегда возвращались через определенное время.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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