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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80420 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102465 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137255 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135450 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131996 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126300 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164040 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Двое подростков сбежали из школы-интерната в Запорожской области

Двое подростков сбежали из школы-интерната в Запорожской области

Киев  •  УНН

 • 13753 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Двое подростков сбежали из школы-интерната в Запорожской области. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Запорожской области вчера, 2 декабря, начато досудебное расследование по п.1 ч.2. статья 115 УК Украины по факту пропажи без вести двух подростков 2001 года рождения.

Отмечено, дети самовольно покинули школу-интернат и не вернулись. Ранее подростки уже делали так, но всегда возвращались через определенное время.

Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.

Как сообщал УНН, в Сумской вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.

На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.

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