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Двоє підлітків втекли зі школи-інтернату на Запоріжжі

Двоє підлітків втекли зі школи-інтернату на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двоє підлітків втекли зі школи-інтернату у запоріжській області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Запорізькій області вчора, 2 грудня, розпочато досудове розслідування за п.1 ч.2. стаття 115 КК України за фактом зникнення безвісти двох підлітків 2001 року народження.

Відмічено, діти самовільно залишили школу-інтернат і не повернулися. Раніше підлітки вже робили так, але завжди поверталися через певний час.

Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження. 

Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко розповіла, коли в Україні створять комісію з питань зниклих безвісти

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