Двоє підлітків втекли зі школи-інтернату на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двоє підлітків втекли зі школи-інтернату у запоріжській області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У Запорізькій області вчора, 2 грудня, розпочато досудове розслідування за п.1 ч.2. стаття 115 КК України за фактом зникнення безвісти двох підлітків 2001 року народження.
Відмічено, діти самовільно залишили школу-інтернат і не повернулися. Раніше підлітки вже робили так, але завжди поверталися через певний час.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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