Два человека погибли в ДТП в Полтавской области

Вчера, 15 января около 11:00 в полицию поступило сообщение от граждан, что на автодороге Полтава-Александрия произошло ДТП с пострадавшими.

На месте происшествия установлено, что ДТП произошло на 65-м километре автодороги Полтава-Александрия. Так, столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2110" и грузовик "Вольво". В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и 50-летний пассажир легковушки погибли на месте ДТП, 42-летняя женщина, которая также находилась в салоне легкового автомобиля, телесных повреждений не получила и отказалась от оказания медицинской помощи. Водитель и пассажиры ВАЗа - жители Козельщинского района.



Водитель грузового автомобиля "Вольво", 41-летний житель Одесской области, не пострадал, при этом, оба транспортных средства получили механические повреждения.



По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.