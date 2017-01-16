Двоє осіб загинуло в ДТП на Полтавщині

Вчора, 15 січня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення від громадян, що на автодорозі Полтава-Олександрія сталася ДТП з потерпілими.

На місці події встановлено, що ДТП сталася на 65-му кілометрі автодороги Полтава-Олександрія. Так, зіткнулися легковий автомобіль “ВАЗ-2110” та вантажівка “ВОЛЬВО”. Унаслідок ДТП 42-річний водій автомобіля “ВАЗ” та 50-річний пасажир легковика загинули на місці автопригоди, 42-річна жінка, яка також перебувала в салоні легкового автомобіля, тілесних ушкоджень не отримала та відмовилася від надання медичної допомоги. Водій та пасажири ВАЗа — мешканці Козельщини.



Водій вантажного автомобіля “ВОЛЬВО”, 41-річний мешканець Одещини, не постраждав, при цьому, обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) ККУ. Обставини події наразі з'ясовуються.