Двое парней с ножом ограбили подростков в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Полиция задержала двух молодых людей, которые под угрозой применения ножа ограбили подростков в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении 23 и 25-летним мужчинам, задержанным за разбойное нападение на двух несовершеннолетних ребят", - говорится в сообщении.
Как отмечается, преступление произошел 21 августа возле одного из домов на проспекте Воздухофлотском в г. Киеве.
Злоумышленники, увидев двух 15-летних ребят, под угрозой ножа завладели мобильными телефонами последних, после чего с места совершения преступления скрылись. В дальнейшем преступники поехали в один из ломбардов г. Киева, где сдали телефоны и получили за них деньги. При выходе из ломбарда нападавшие были задержаны сотрудниками полиции. Один из злоумышленников оказался неоднократно судимым за корыстные преступления.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Соломенском районе Киева неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение.