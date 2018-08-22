Двоє молодиків з ножем пограбували підлітків у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поліція затримала двох молодиків, які під загрозою застосування ножа пограбували підлітків у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, передає УНН.
"Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 23 і 25-річним чоловікам, затриманим за розбійний напад на двох неповнолітніх хлопців", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, злочин стався 21 серпня біля одного з будинків по проспекту Повітрофлотському в м. Києві.
Зловмисники, побачивши двох 15-річних хлопців, під погрозою ножа заволоділи мобільними телефонами останніх, після чого з місця вчинення злочину зникли. У подальшому злочинці поїхали в один з ломбардів м. Києва, де здали телефони та отримали за них гроші. При виході з ломбарду нападники були затримані працівниками поліції. Один з зловмисників виявився неодноразово судимим за корисливі злочини.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва невідомий, погрожуючи ножем, пограбував кредитну установу.