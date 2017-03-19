Два человека погибли в результате ДТП в Киевской области

"Водитель автомобиля "Фольксваген" на высокой скорости выехал на встречную полосу, когда совершал обгон и зацепил "Шевроле", а затем еще и врезался в другую машину. В результате два трупа в "Фольксвагене" и один пострадавший в "Шевроле", - сказал Н.Жукович.



Отмечается, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сейчас там образовался небольшой затор.



Как сообщал УНН, 18 марта в Киеве пьяный водитель протаранил маршрутку, BMW и троллейбус.