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Двоє людей загинули внаслідок ДТП на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На Київщині в районі населеного пункту Глеваха сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої двоє людей загинули, ще одна особа отримала травми. Про це у коментарі УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.

“Водій автомобіля “Фольксвагена” на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, коли здійснював обгін, і зачепив “Шевроле”, а потім ще й врізався в іншу машину. В результаті два трупи у “Фольксвагені” і один постраждалий у “Шевроле”, — сказав М.Жукович.

Зазначається, що на місці події працює оперативно-слідча група. Наразі там утворився невеликий затор.

Як повідомляв УНН, 18 березня в Києві п’яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус.

Українські Національні Новини

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