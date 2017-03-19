Двоє людей загинули внаслідок ДТП на Київщині

“Водій автомобіля “Фольксвагена” на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, коли здійснював обгін, і зачепив “Шевроле”, а потім ще й врізався в іншу машину. В результаті два трупи у “Фольксвагені” і один постраждалий у “Шевроле”, — сказав М.Жукович.



Зазначається, що на місці події працює оперативно-слідча група. Наразі там утворився невеликий затор.



Як повідомляв УНН, 18 березня в Києві п’яний водій протаранив маршрутку, BMW і тролейбус.