Два человека погибли в результате пожара в Киевской области

Сегодня, 9 февраля в 04:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Бабинцы по улице Калинина.

По прибытию спасатели установили, что кровля дома полностью охвачена огнем и необходимы дополнительные силы и средства. Поэтому уже через 10 минут на помощь прибыло 58-е пожарно-спасательное подразделение пгт. Клавдиево-Тарасово.

Возгорание было локализовано в 7:32 и в 12:12 - полностью ликвидировано. В результате пожара огнем полностью уничтожен частный жилой дом на площади 56 м2. На месте обнаружены тела двух погибших граждан, 1940 и 1965 годов рождения. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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