Двоє людей загинули внаслідок пожежі на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Під час пожежі в житловому будинку на Київщині загинуло двоє громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Сьогодні, 9 лютого о 04:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селищі Бабинці по вулиці Калініна.
По прибуттю на пожежу рятувальниками встановлено, що покрівля будинку повністю охоплена вогнем та необхідні додаткові сили та засоби. Тому вже за 10 хвилин на допомогу прибув 58-й пожежно-рятувальний підрозділ смт. Клавдієво-Тарасове.
Загорання було локалізовано о 07:32 та о 12:12 - повністю ліквідовано. В результаті пожежі вогнем повністю знищено приватний житловий будинок на площі 56 м2. На місці виявлено тіла двох загиблих громадян, 1940 та 1965 років народження відповідно. Причина загорання та збитки встановлюються.
Як повідомляв УНН, багатоповерхівка горіла у Києві.