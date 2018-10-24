Два человека пострадали в результате подрыва автомобиля ремонтников на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В результате детонации взрывного устройства, который повредил автомобиль ремонтников в Донецкой области во вторник, пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Компания "Вода Донбасса", передает УНН.
“По уточненным данным, в результате попадания автомобиля компании на взрывное устройство контужены водители КРАЗа и экскаватора”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 23 октября в Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе “Горловка — Торецкое” подорвался на взрывном устройстве.