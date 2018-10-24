Два человека пострадали в результате подрыва автомобиля ремонтников на Донбассе

“По уточненным данным, в результате попадания автомобиля компании на взрывное устройство контужены водители КРАЗа и экскаватора”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 23 октября в Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе “Горловка — Торецкое” подорвался на взрывном устройстве.