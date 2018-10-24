Двоє людей постраждали внаслідок підриву автомобіля ремонтників на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Внаслідок детонації вибухового пристрою, що пошкодив автомобіль ремонтників у Донецькій області у вівторок, постраждали двоє людей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП “Компанія “Вода Донбасу”, передає УНН.
“За уточненими даними, в результаті попадання автомобіля компанії на вибуховий пристрій контужені водії КРАЗа і екскаватора”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 23 жовтня у Донецькій області автомобіль ремонтників, які виїхали для виконання ремонтних робіт на водогоні “Горлівка — Торецьк” підірвався на вибуховому пристрої.