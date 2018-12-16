Двое футболистов оставили донецкий ФК "Олимпик"

Контракты разорваны с защитником Сергеем Мелинишиним и полузащитником Евгением Трояновским. Футболисты получили статус свободных агентов.

На счету Мелинишина только одна игра в составе “Олимпика” в текущем сезоне. Трояновский провел шесть матчей в футболке команды и отдал одну результативную передачу.

Добавим также, “Олимпик” набрал 19 очков после 18 туров и занимает 9 строчку чемпионата.