Двоє футболістів залишили донецький ФК "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Два футболіста донецького “Олімпіка” припинили співпрацю з клубом за обопільною угодою, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Контракти розірвані із захисником Сергієм Мелінішиним і півзахисником Євгеном Трояновським. Футболісти отримали статус вільних агентів.
На рахунку Мелінішина тільки одна гра в складі “Олімпіка” в поточному сезоні. Трояновський провів шість матчів у футболці команди і віддав одну результативну передачу.
Додамо також, “Олімпік” набрав 19 очок після 18 турів і займає 9 рядок чемпіонату.