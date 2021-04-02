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Двое футболистов "Ювентуса" заразились коронавирусом

Двое футболистов "Ювентуса" заразились коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Пресс-служба действующего чемпиона Италии по футболу - туринского "Ювентуса", сообщила, что сразу два игроков первой команды заразились коронавирусом, передает УНН.

Детали

Речь идет о защитниках Леонардо Бонуччи и Мерихе Демирале. Оба футболиста вернулись из расположений из своих национальных команд (Италии и Турции) и получили положительные результаты теста на COVID-19.

Сказано, что футболисты находятся на самоизоляции, они не смогут принять участие в ближайших матчах туринского клуба.

Стоит отметить, что Бонуччи в этом сезоне провел за "Ювентус" 21 матч в Серии А и отметился двумя голами. На счету Демирала 14 игр и одна результативная передача в чемпионате Италии.

Напомним

В прошлом году не один футболист "Ювентуса" был заражен коронавирусом.

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