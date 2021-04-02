Двоє футболістів "Ювентуса" заразилися коронавірусом

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Мова стосується про захисників Леонардо Бонуччі і Меріхе Демірале. Обидва футболісти повернулися із розташувань зі свої національних команд (Італії та Туреччини) та отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

Сказано, що футболісти перебувають на самоізоляції, вони не зможуть взяти участь у найближчих матчах туринського клубу.

Варто відзначити, що Бонуччі в цьому сезоні провів за “Ювентус” 21 матч в Серії А і відзначився двома голами. На рахунку Демірала 14 ігор і одна результативна передача в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо

Минулого року не один футболіст “Ювентуса” був заражений коронавірусом.